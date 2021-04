Kommunen svarer nabolaget: – Me må spele på lag

Sektorleiar for samfunnsutvikling meiner det viktig å same ulike kommunale tenestene betre for å skape eit betre lokalmiljø.

Berit Rystad er sektorleiar for samfunnsutvikling i Osterøy kommune. Foto: Anders Totland

– Men, eg vil understreke at kommunen har som plikt å syte for at alle innbyggjarane i Osterøy kommune har eit tak over hovuda, men me har eit begransa tal kommunale bustadar til rådvelde, seier sektorleiaren.