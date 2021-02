Planutvalsleiar svarer næringslivet: – Ambisjonane våre er meir vekst og aktivitet - ikkje mindre

Mange næringslivsaktørar etterlyser ei rullering av arealdelplanen til kommunen.

Aksel Mjøs (H) er leiar for Plan- og kommunalteknisk utval. Han set stor pris på innspel frå næringstoppane på Osterøy før kommunen går i gang med rulleringa av ny arealdelplan for Osterøy kommune. Foto: Anders Totland (arkiv)

– Målet vårt er at me skal lage gode, føreseielege planar for næringslivet på Osterøy.