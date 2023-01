Etter 38 år selde ekteparet livsverket – no gler duoen seg til å sprette champagnen i det nye bustadprosjektet

– Me nærmar oss ein vaksen alder begge to, og einebustaden på Arnatveit er for stor for oss to. No skal det blir godt med noko lettstelt og nyare, seier Lars Hauge (78).

