– Dette er trafikkfarleg. Trea sperrar jo for all sikt

Atle Vie og Tore Landmark er glade for oppgraderinga kommunen har gjort ved Indre Arna barnehage, men noko heilt vesentleg er gløymd.

– Dei fleste rygger ut frå parkeringsplassen. Med to tujatre som sperrar for sikta, kan det vera trafikkfarleg, seier dei to.