Lonevåg beslagfabrikk AS fekk eit nytt svært godt år i fjor. Her frå dåverande næringsminister Monica Mæland (H) sitt besøk for fire år sidan, der ho fekk omvisning av dagleg leiar Jørn Jacobsen. Mæland var svært imponert over metallindustrien si satsing på robotteknologi. Foto: Snorre Bang Utaker