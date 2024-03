Cathrine Stange Vis mer ↓ Sivilstand: Gift, to barn

Utdanning: Siviløkonom frå Copenhagen Business School og MBA frå University of San Francisco

Adm. direktør i familieselskapet Villa Paradiso Group.

Merkevaredirektør for ExxonMobil i Europa

Marknadsdirektør i Reitan Servicehandel

Sals- og marknadsdirektør i Rema 1000

Adm. direktør i Devold of Norway

Adm. direktør i Janusfabrikken

Cathrine Stange kjem frå beste Oslo vestkant (Ullern) og blei headhunta, som det heiter på nynorsk, til å ta over sjefsstolen i Janusfabrikken etter Arne Fonneland.

Som kjend selde Janne Vangen Solheim fabrikken til Odlo, eller Monte Rosa Sports Group, som selskapet heiter, for eit knapt år sidan.

I forkant av salet hadde først mannen til Janne Vangen Solheim fått kreft. Då sa Fonneland at han kunne fiksa jobben til Janne, medan ho tok seg av mannen sin.

Men så fekk også Fonneland kreft. Han trudde han kunne styra drifta frå sjukesenga på Haukeland universitetssjukehus. Det kunne kanskje ha gått i ein kort periode, men ikkje når han fekk endå ein kreftdiagnose.

Med ein sjef og eigar som pendla mellom etasjane på sjukehuset, og ein direktør som var i sjukesenga, blei det ei løysing som ikkje fungerte særleg bra. Det er tala eit godt døme på.

Det jobbar no 87 personar i Janusfabrikken. Foto: Ronny Bertelsen

No er pilane snudd att, og den nye Janus-sjefen skal ta fabrikken til nye høgder. Meir om korleis det skal skje litt lenger ned i teksta.

Stange starta i jobben 1. november i fjor, og ho kom då frå Devold of Norway. Selskapet gjekk med dundrande underskot, og Stange blei for 8–9 år sidan tilsett for å snu skuta.

Då ho slutta hadde ho mangedobla salet og snudd underskot til eit overskot på over 80 millionar kroner.

Trigga av underskot

– Du blir trigga av å snu skuter, Stange?

– Ja, det må eg medgje. Det er svært moro å bli betre kjend med spennande bedrifter som har eit stort potensial. Og her på huset er det svært mykje kompetanse og dyktige medarbeidarar. No tener Janusfabrikken pengar, men potensial i Europa er så stort at både salet og innteninga kan bli svært mykje betre enn i dag.

For 2023 blei salet knappe 300 millionar kroner, medan driftsresultatet blei om lag seks millionar kroner. Det utgjer to prosent, noko Stange på sikt ønskjer skal mangedoblast.

– Må jo ha mål

– Hårete mål?

– Ja, men vi må jo ha mål å styra etter. For å oppnå dette må marginane våre opp, og då vil prisane våre auka. Dei er for låge i dag. Og så kjem vi i større grad til å selja direkte til forbrukarane. Janus-produkt blir i dag i hovudsak selde gjennom daglegvarehandelen.

Neste år feirar Janusfabrikken 130 år. Då skal Stange og resten av dei 87 tilsette, med heiltid og deltid, både feira og utnytta for alt det er verdt.

Janusfabrikken sin nye sjef i midten, flankert av Trygve Kordt (t.v.), i Janusfabrikken, fabrikken sin nye hovudeigar, Hugo Maurstad, Arne Fonneland og Janne Vangen Solheim. Bildet blei tatt i samband med salet av Janusfabrikken til Odlo. Foto: Rune Solheim/Runeskrift

– Vi er no i gang med å laga nye kolleksjonar som kjem neste år. Vi bruker mykje pengar på produktutvikling, og det må vi. Produktutvikling er kostbart. Og ettersom vi strikkar endå meir i Noreg, etter at den nye eigaren flytta produksjonen i Kina og Portugal til Espeland, har vi utruleg mykje vi kan skriva «check» på.

– Vi har vår snart 130 gamle historie, som vi skal bruka for alt det er verdt. Vi kan ull, vi strikkar alt i Noreg og vi lagar kvalitet. Janus som varemerke står svært sterkt i Noreg. No skal vi erobra verda med ullprodukt frå vesle Espeland. Dette blir ei fantastisk reise som eg gler meg til å vera med på.

Tyskland

I Europa er det særleg Tyskland som freistar, men også Austerrike og Sveits. Eigarselskapet til Janusfabrikken held til Sveits. Men også Sverige og Finland er på lista til Stange.

– Har du flytta til Bergen eller har du planar om å gjera det?

– Nei. Eg har inngått ein langtidsavtale med eit hotell i Bergen sentrum, og pendlar mellom Bergen og Oslo. Eg budde på hotell og pendla også då eg jobba for Devold i Ålesund, så dette er eg van med.

Hugo Maurstad, Janusfabrikken sin nye eigar, og Janne Vangen Solheim, fann tonen i samband med dei to informerte om at fabrikken var seld. Foto: Rune Solheim/Runeskrift

– Og korleis liker du at det bøtter ned i Bergen?

– Eg tykkjer ikkje det har vore så ille i Bergen sidan eg byrja i Janusfabrikken. Det har vore ein del skikkeleg «ullvær», og det er jo kjekt, vel, smiler Stange.

Gigantisk marknad

– Korleis skal du få europearar som er vane med bomull og syntetiske produkt til å bruka mykje pengar på ull?

– Det skal vi klare. Hugs at ull utgjer under ein prosent av all fiberproduksjon i verda. Og det er berre klede. Resten er møblar og teppe. Marknaden er med andre ord gigantisk. Vi skal få dei til å testa ut ull, og knapt nokon som testar ull går tilbake til syntetisk. Ull kan brukast heile året, noko eg sjølvsagt gjer.

Cathrine Stange meiner ho har den beste jobben i verda. Foto: Ronny Bertelsen

Stange snakkar overtydande. Ein kan nesten mistenke ho for å klare å selja sand i Sahara, som det heiter. Etter berre vel tre månader er ho blitt svært varm i ulltrøya. Og, ja. Ho har sjølvsagt på seg ull.

– Du koser deg i din nye jobb?

– Ja! Eg har den beste jobben i verda ein kan ha. Og det har eg alltid hatt, ler Stange.