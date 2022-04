Bygdanytt på «workshop»: Slik ser dei unge for seg det gode liv i bygda

Ungdommar på Osterøy vil ha betre shopping-moglegheiter, «henge-plass» og rullebrettpark.

– Eg synest det er eit fantastisk initiativ frå Osterøy kommune at me får kome med innspel frå våre bygder. Dette er så viktig, for me vil alle skape det beste lokalsamfunnet.