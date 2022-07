Vann årelang strid med kommunen

Kurt Ove Øksnes gjorde for mange år sidan fleire tiltak på garden på Sundland for å gjera drifta meir effektiv. Etter ei synfaring konkluderte kommunen med at tiltaka var ulovlege.

No har Statsforvalteren gitt Øksnes fullt medhald, og dermed må truleg kommunen bla opp for kostnadene til Øksnes.