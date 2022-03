Arna har to tilfluktsrom til dryge 14 000 menneske – så mange har Osterøy

Kor skal dryge 8000 ostringar evakuere om det oppstår krig i våre område?

– Det er ingenting som tyder på at me vil ha behov for tilfluktsrom som følge av konflikten i Ukraina, seier ordførar Lars Fjeldstad.