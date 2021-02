Mannen mente han bare fulgte veiledningen han fikk på telefon – Nav og retten var ikke enig

Mannen oppfattet det som at han skulle fortsette å fylle inn «null» i meldekortene om antallet timer han arbeidet, selv om han da arbeidet i full stilling.

En mann fra Arna ble nylig dømt for å ha svindlet Nav for penger fordi han unnlot å føre opp timene han faktisk hadde jobbet på meldekortene. Foto: Kristina Bøland (arkivfoto)

Erik Støverud

Han har forklart at han ikke leste meldekortene særlig nøye siden han hadde telefonisk kontakt med Nav om hvordan han skulle fylle dem ut, og at han stolte på den informasjonen han fikk per telefon.