Krev at byrådet tek ei ny runde om tenestetilboda

Høgre går til kamp mot fjerning av tenestetilbod.

Leiar i Arna Høgre, Janne Gro Nyheim Rasmussen, er lei av at tenestetilboda vert flytta ut av Arna. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Kjell Arne Steinsvik

– Eg er redd det er for seint no, men Høgre kjem til å ta saka opp i bystyret. Vi ønskjer at det skal vere eit breiare tilbod her.