Utfordrar politikarane til å ta ansvar

UDI meiner at mottaka ikkje er ein eigna stad for barn å veksa opp i eller å bu i over lengre tid.

Illustrasjonsfoto: Anders Totland

Jartrud Høstmælingen og Oddrun Midtbø, frilansjournalistar tilknytta Norpublica

No ber UDI politikarane ta ansvar for den fastlåste situasjonen barn som er norske statsborgarar eller som har fått opphald, har hamna i.