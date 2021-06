Bevæpnet politi på skolebesøk: – Ubehagelig, sier tiendeklassing

Ungdomsskoleelev reagerer på at politiet stilte med våpen under et skolebesøk.

Ungdomsskoleelever reagerte etter at politiet var på skolebesøk sist uke. Foto: Siv Berg Lutro (arkivfoto)

– Jeg kom inn i klasserommet etter at politikvinnen var begynt å gjøre seg klar. I det jeg setter meg ned, ser jeg pistolen som er festet i livet hennes. Det føltes veldig ukomfortabelt og ubehagelig...