Datteren var bare seks år da overgrepene skal ha startet

Faren skal ha misbrukt datteren sin i flere år.

En mann i 40-årene er tiltalt for overgrep mot sin egen datter. Foto: Erik Støverud (arkivfoto)

En mann i 40-årene er nå tiltalt for gjentatt å ha hatt seksuell omgang med barn under ti år, og for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Datteren var i seks- til åtteårsalderen i den første perioden faren forgrep seg på henne. Da hun var 14 år skal det ha skjedd nye overgrep.