Fleirtal for å dela planen i to. Vegvesenet får delvis vilja si

I dag - onsdag - skal bystyret sluttbehandla ringveg aust-planen. Det er alt klart at byrådspartia har sikra fleirtal for å dela planen i to.

Statens vegvesen får delvis vilja si, og i Arna blir det lagt opp til at store areal blir bandlagt for å legga til rette for firefelts motorveg.