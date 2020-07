Rundt 200 barn og unge blir årleg ramma av ein kreftsjukdom. Møt tre av dei sterke mødrene (abo)

– Me er mange foreldre og barn på Osterøy som har kjempa og kjempar ein innbitt kamp mot barnekreft. Det er rørande at Team Rynkeby tråkkar for denne viktige saka, seier Randi Aga.

Rundt 200 barn og unge mellom 0 og 18 år blir kvart år ramma av ein kreftsjukdom. Totaloverlevinga av barnekreft er i Norge på om lag 85 prosent, syner tal frå Barnekreftforeninga.

Her er tre historier til tre familiar medan me ventar på dei syklande heltane i Team Rynkeby.