Nytt tilbod for unge: – Det er ikkje så mykje å finne på utanom idrett på «øyne», så dette er veldig bra

Med økonomisk draghjelp frå Bufdir, kunne biblioteket opne dørene til ein rykande fersk ungdomsklubb.

– Me vil jo skape ein ny hengeplass på Osterøy, og me vil tru at behovet er ganske stort, seier klubbleiar Henning Neu Hoshovde.