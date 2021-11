Far dømt til syv år og ni måneder fengsel i overgrepssak: – Datteren er lettet over å bli trodd

– Dette har preget store deler av barne- og ungdomstiden til min klient. Saken har vært en stor belastning for henne.

Det sier Beate Hamre, som er bistandsadvokat for jenta.

Mannen som nå er dømt for å ha forgrepet seg på datteren sin, erklærte seg ikke skyldig da saken mot han var oppe i Hordaland tingrett for et par uker siden.

Retten festet likevel ikke lit til hans forklaring.