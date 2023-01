Vil kjempe om millionpott til lokale vegar: – Sånn sett kunne ein heilt sikkert fått til å bruke opp heile potten på Osterøy.

I haust vedtok fylkestinget å bruke 500 kroner til vegvedlikehald.

No vil Osterøy-ordførar kjempe hardt for at lokale vegar skal få sin del av potten.