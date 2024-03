Ved Arna industrihus i Ytre Arna jobbar brøytemannskap for å halde vegane opne. Foto: Tor Olav Synnevåg

Tor Olav Synnevåg fortel til Bygdanytt at han er frustrert over den dårlege brøytinga i og rundt Ytre Arna sentrum.

– Me har hatt verre vintrar før, men det ein registrerer no er ofte at utstyret er for dårleg, seier driftsleiaren ved Arna industrihus.

Han har forståing for at Bergen kommune har mykje å brøyte, men meiner at ved betre utstyr og god planlegging, så kunne brøytinga ha blitt gjort smidigare.

– Til dømes burde ein tydeleg be innbyggarar flytte bilane i sentrum slik at brøytemannskapet får gjort jobben sin, fortel han.

Bilda til Synnevåg skal vere tatt fredag ettermiddag.

Fleire hundre klager

Han er ikkje åleine om å klage på manglande/dårleg brøyting i Arna. Kommunen har mottatt fleire hundre klager på vintervedlikehaldet i Arna bydel.

Stine Wikholm, som er avdelingsleder for park- og vegdrift i bymiljøetaten opplyser at ved kraftige snøfall – som no – blir det utfordringar i heile kommunen med å halda snøen borte.

Litt lenger opp i lia er det meir krevjande for brøytemannskapet. Foto: Tor Olav Synnevåg