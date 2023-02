Nyopna klubb i bygda: – Mange unge treng ein plass å vere

Tysdag opna ny ungdomsklubb i Lonevåg. I nabobygda ville dei ikkje vere dårlegare.

– Me er heilt i startfasen, og me treng frivillige og ungdommar som skal forme og utvikle klubben vidare. Her er alle velkomne, fortel initiativtakar Linda Håland.