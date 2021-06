Leidningsbrot gjer at det må sparast på vatnet i sommar

Vasskapasiteten vil verte redusert i tida framover.

Leidninga som hadde fått hól i seg låg 5,5 meter under bakken, så det vart eit stort arbeid med å grave ho opp og legge ny. Her har entreprenøren gjort mykje arbeid allereie. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Kjell Arne Steinsvik

– Vi har ikkje lyst å gå ut med eit forbod, men vi vil at folk forstår at vi treng litt hjelp til å levere drikkevatn no.