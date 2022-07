I fjor sette North Sea Seafood salsrekord på to milliardar. I år blir det svært mykje meir

Fiskeeventyret North Sea Seafood starta i 2011 då dei to Fjellskål-brørne Øystein og Ragnar prata med nokre spanske turistar som klaga over at dei ikkje fekk tak i nok fisk til fiskeutsalet dei dreiv i Barcelona.

Året etter gjekk første lass med fisk frå North Sea Seafood til Spania, og i år vil Fjellskål-familien setja ny rekord for fiskesalet.

Men i ein bransje med små marginar er det ikkje alltid lett å tena pengar.

Og i fjor gjekk dei på to smeller som kosta mange millionar kroner.