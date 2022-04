– Dette er eit «the point of no return» for prosjektet

Bystyret har vedtatt å bygga ny ungdomsskule, og no skal politikarane snart vedta å gjennomføra prosjektet.

– Dette er svært gledeleg, og eit «the point of no return» for prosjektet, seier KrF sin lokallagsleiar i Arna og Ap sin partileiar i Bergen.