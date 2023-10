– Det er berre ein annan stad i Noreg som har ein slik plan

Tysdag var det kake, blomar og breie smil då Regionrådet i Nordhordland hadde møte.

Planen er eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Modalen, Osterøy og Vaksdal. Felles for alle er at dei ligg innanfor raud sone i trafikklyssystemet som er innført for oppdrettsnæringa.