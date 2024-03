Natt til torsdag ble Frode Johnsen Holding AS på Storaneset rammet av et omfattende tyveri, der to båter og mye verktøy og utstyr ble stjålet.

Takket være god hjelp fra en tungbilsjåfør kom båtene til rette allerede dagen etter.

En bil som ble brukt under brekket, kan også være stjålet, forteller Torbjørn Mørk på Bergen nord politistasjon.

– I 16.30-tiden fredag ettermiddag ble det funnet en stjålet bil i Kvamsvegen i Arna. Det er en Toyota Hiace, som formentlig skal være brukt til tyveriet i Storaneset næringspark. Det er iallfall en bil som passer overens med overvåkingsbilder, forteller Mørk.

Politiet har vært ute og gjort undersøkelse av bilen. De har også vært i kontakt med eieren av bilen, som holder til på Sotra.

Foreløpig er ingen pågrepet i saken.