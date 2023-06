– Må vi venta på at det skal skje ei ulukke før det kjem gangfelt

Er du ein av dei som har måtta stoppa for ein fotgjengar eller ein syklist i Bommane og undra deg over kvifor det ikkje er gangfelt her?

Fleire Bygdanytt har snakka med krev at det blir tryggare å gå over vegen.

– Og det må skje før det skjer ei ulukke, seier dei fem.