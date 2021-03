Mimir vil gjøre to endringer for å løfte over 350 000 mennesker ut av mørket

Rødt-politiker, forfatter, debattant og reality-deltaker Mimir Kristjansson kommer med klar tale i Bygdapraten.

– For mange er uføretrygdete en byrde for det norske samfunnet. For andre betyr det å være trygdet at en er en unnasluntrer - en latsabb, udugelig person som bare ligger hjemme på sofaen.

– Og dette vil jeg gjøre noe med, sier siddisen.