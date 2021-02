Boligen har ikke skiftet eier siden 1992. Se hva den akkurat er solgt for.

Hoshovde 64: Denne illustrasjonen viser flyfoto av den aktuelle eiendommen. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Denne artikkelen er automatisk laget, og ikke skrevet av redaksjonelle medarbeidere i Bygdanytt. Opplysningene hentes fra offentlige tinglysinger og Eiendom Norge. Geografisk inndeling tar i hovedsak utgangspunkt i postnummer.

Et hus i Hoshovde 64 i Lonevåg har blitt solgt for 460.000 kroner. Boligen har et areal på 187 kvadratmeter.

Eiendommen ble solgt av Berit Hellevang 4. februar i år.

I mai 1992 ble eiendommen solgt for 75.000 kroner. Det betyr at verdien av boligen i snitt har økt med seks prosent de siste 29 årene.

25 salg i Lonevåg

De siste tolv månedene er Helldalskaien 94 den dyreste boligen som er solgt innenfor en kilometers avstand. Eiendommen gikk for 3.300.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 23.741 kroner. Totalt er det solgt fire boliger i dette området de siste tolv månedene.

Salget av Hoshovde 64 er det 25. boligsalget i Lonevåg de siste tolv månedene. Snittprisen er 17.013 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i øvrig Vestland i siste kvartal er 22.852 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene i Lonevåg de siste tolv månedene:

Rambergsstølen 15, 5.200.000 kroner Åsgardane 95, 4.670.000 kroner Fugledalsvegen 43, 4.190.000 kroner Bysheimkleivane 26, 3.670.096 kroner Helldalskaien 94, 3.300.000 kroner

Lonevåg: Denne illustrasjonen viser flyfoto av det aktuelle området. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©Norkart AS, Omløp, Geovekst og kommunene.

Slik er prisene i Vestland fylke nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Vestland fylke sank med 0,30 prosent siste kvartal. I snitt må kjøper ut med 22.852 kroner pr. kvadratmeter. Bergen og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 4. kvartal 2020 lagt ut 391 boliger for salg i distriktene. 380 boliger ble solgt. Det er 50 flere solgte og 14 flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 83 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Vestland fylke gikk i snitt for 1,20 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.