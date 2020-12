Ny eier til eiendommen i Votlavegen på Haus

Votlavegen 228: Denne illustrasjonen er automatisk hentet fra Google Street View.

En eiendom på Haus ble solgt for 1.600.000 kroner. Kjedehuset ligger i Votlavegen 228.

De som selger er Mona Sølvi, Rune og Terje Mostrøm. Boligen ble bygget i 1950 og er 153 kvadratmeter.

Overføringen ble registrert 3. desember 2020.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget innen en radius på en kilometer hittil i år.

Det er solgt 13 eiendommer på Haus hittil i år. Snittpris pr. kvadratmeter blir 17.794 kroner. Snittet i distriktet i Vestland fylke i siste kvartal er 23.014 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Tidligere under året ble et hussalg registrert litt mindre enn en kilometer derifra. Prisen for eiendommen i Sundlandsvegen 19 ble 2.775.000 kroner.

Haus: Denne illustrasjonen viser flyfoto av det aktuelle området. Pilen vil i enkelte tilfeller ikke treffe 100 prosent på eksakt adresse. ©2020 Norkart, Geovekst og kommunene

Slik er prisene i Vestland fylke nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Vestland fylke steg med 0,70 prosent siste kvartal. I snitt må kjøper ut med 23.014 kroner pr. kvadratmeter. Bergen og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 513 boliger for salg i distriktene. 548 boliger ble solgt. Det er 156 flere solgte og 44 flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 90 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Vestland fylke gikk i snitt for 0,80 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Topp ti-salg siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Osterøy kommune de siste 30 dagene.

Vikno 13, 3.870.000 kroner Maurhaugen 13, 3.200.000 kroner Loftåsvegen 99, leil. H0201, 2.700.000 kroner Nedre Verkane 2, 2.650.000 kroner Gjerstad 19, 2.550.000 kroner Oldrane 63, 2.450.000 kroner Loftåsrinden 45, leil. H0201, 2.350.000 kroner Vardalsvegen 46, leil. H0101, 2.200.000 kroner Hjellvikvegen 479, 2.000.000 kroner Osterøyvegen 1754, leil. H0101, 1.970.000 kroner