Buss og personbil kolliderte i Grimesvingene

Tirsdag like etter klokken 1330 ble nødetatene varslet om en trafikkulykke i Grimesvingene.

En buss og en personbil hadde krasjet i hverandre.

– Det er en buss og en personbil med henger som har kollidert, sier operasjonsleder Stine Mjelde ved Vest politidistrikt til Bygdanytt.

Det var totalt fem personer i bussen og en person i personbilen.

Alle nødetatene rykket ut til ulykken. Ingen skal være fastklemt, og ifølge politiet klager en person over smerter i et kne. To personer ble anbefalt om å oppsøke legevakt.

På Twitter skriver Vest politidistrikt at det er store trafikale problem og at trafikken blir dirigert. Klokken 14.40 ble Grimesvingene åpnet igjen for trafikk.

– Det er store materielle skader på bilen. Brannvesenet har sikret kjøretøyene og tauebil vil ta over, forteller vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen Hordaland.

– Vet dere noe om årsaken til ulykken?

– Nei, det vet jeg ikke, men det er smalt i Grimesvingene. Det kan være glatte veier nå, svarer Mjelde.