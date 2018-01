Tips eller foto? tips@bygdanytt.no

Tirsdag like etter klokken 1330 ble nødetatene varslet om en trafikkulykke i Grimesvingene.

En buss og en personbil skal ha krasjet i hverandre.

– Det er en buss og en personbil med henger som har kollidert. Veien er helt stengt, forteller operasjonsleder Stine Mjelde ved Vest politidistrikt til Bygdanytt klokken 13.45.

Det var totalt fem personer i bussen og en person i personbilen.

Alle nødetatene rykket ut til ulykken. Ingen skal være fastklemt, og ifølge politiet klager en person over smerter i et kne. To personer ble anbefalt om å oppsøke legevakt.

– Bilberging er på vei for å ta seg av bussen og personbilen. Veien er stengt, så det vil nok bli litt kø, advarer Mjelde.

På Twitter skriver Vest politidistrikt at det er store trafikale problem og at trafikken blir dirigert. Klokken 14.40 ble Grimesvingene åpnet igjen for trafikk.

– Det er store materielle skader på bilen. Brannvesenet har sikret kjøretøyene og tauebil vil ta over, forteller vaktkommandør Helge Lund i 110-sentralen Hordaland.

– Vet dere noe om årsaken til ulykken?

– Nei, det vet jeg ikke, men det er smalt i Grimesvingene. Det kan være glatte veier nå, svarer Mjelde og understreker at politiet foreløpig ikke vet noe om årsaken.

Saken blir oppdatert.

I trafikk-kartet under kan du følge trafikken direkte. Grønt betyr at trafikken flyter fint, mens rødt betyr kø.