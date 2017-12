Det er bare å finne frem støvler og regn, for nå har vi våte dager i vente.

Allerede før den verste nedbørsmengden har startet, er konsekvensen av regnværet godt synlig i Stølsvegen i Arna.

Vannet fosser ut fra en steinmur og nedover veien, til stor frustrasjon hos dem som bor i området, forteller en som Bygdanytt møter.

– Dette skjer hver gang det begynner å regne, sier han til Bygdanytt.

Og verre skal det bli de neste dagene...

200-300 millimeter

Det er stor fare for flom, jordskred og snøskred på Vestlandet, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Farenivået er på rødt - nivå tre - som er det nest høyeste.

I Arna og på Osterøy skal det bøtte ned de kommende dagene. Mildt sagt.

– Til sammen kan det komme mellom 200 og 300 millimeter nedbør i løpet av tirsdag, onsdag og torsdag, sier statsmeteorolog Steinar Skare ved Vervarslinga på Vestlandet.

Lokale forskjeller

Det er store lokale forskjeller når det kommer til regnmengde. Eksempelvis kom det tirsdag 56 millimeter regn på Gullfjellet i løpet av tolv timer, mens det landet omtrent halvparten så mye på Florida i Bergen.

Ifølge prognosene hos meteorologene tirsdag ettermiddag vil nedbøren i Bergen og omegn vil fordele seg slik:

Tirsdag (fra kl. 12): 50–80 millimeter

50–80 millimeter Onsdag: 60–80 millimeter

60–80 millimeter Torsdag: 80–100 millimeter

Siv K. Berg

Mer vind fra onsdag

Fra onsdag ettermiddag skal værtypen gå fra vått til bløtt og vindfullt. Det skjer fordi fronten som nå legger seg over oss skal flytte nordover.

– Torsdag er det antydet at vinden kan ligge på sterk kuling til liten storm fra sør/sørvest. Fredag får vi en vinddreining, slik at det går over til nordvest og da blir det, ifølge det siste varselet, liten til full storm i kystområdene, opplyser Skare.

Fra torsdag og gjennom helgen er det ventet et temperaturfall, der det blir sludd langs kysten og snø i fjellet.