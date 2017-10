Like etter klokken 19.30 tirsdag kveld meldte nødetatene på Twitter at Dalevågtunnelen på E16 holdes stengt til klokken 21.

– De øver på brann- og redningsulykker, opplyser Tina Fjeldavli, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

– Finnes det omkjøringsmuligheter?

– Ja, for personbiler kan man kjøre en lokal vei rundt tunnelen, mens tungtrafikk må nok kjøre den lange fylkesvei 7 over Kvamskogen. Det er nok best at de venter på stedet, forteller Fjeldavli.