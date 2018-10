Bane Nor: Etterslep på jernbanevedlikehold til 19 milliarder kroner

Etterslepet på vedlikehold på jernbanen er nå beregnet til 19 milliarder kroner, og behovet øker fremover, ifølge Bane Nor.

NTB melder at etterslepet er redusert i inneværende periode for Nasjonal Transportplan (NTP), men at behovet for vedlikehold vil øke med 3,5 milliarder årlig fremover.

Dette skyldes i hovedsak at mange kontaktledningsanlegg går ut på dato tilnærmet samtidig.

Vedlikeholdsetterslepet skal ifølge Bane Nor være særlig knyttet til kontaktledningsanlegg, skinner, sviller, pukkunderlag, drenering og bruer.

Skiftes ut innen 2030

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) påpeker at det på grunn av nyinvesteringer vil være variasjoner over hvor mye som går til vedlikehold.

– Hele signalanlegget vil bli skiftet ut innen 2030. Vi må ha vedlikehold på det gamle for å holde det i drift til det er byttet ut. Men når det er byttet ut, sparer vi penger, sier han til Fri fagbevegelse.