Fyrverkeri forårsaker hvert år alvorlige personskader. Nyttårsaften i fjor ble det registrert 56 uhell og 43 personskader i forbindelse med fyrverkeri.

De alvorligste øyenskadene kom i forbindelse med bruk av effektbatteri, som i to tilfeller gikk av eller eksploderte i samme øyeblikk som lunta ble tent.

– Gjør klart fyrverkeriet på dagen

Før den store festdagen kommer Osterøy brann-redning med noen gode tips for å få en trygg nyttårsfeiring.

– Med fyrverkeri er det alltid en større risiko for brann. Vi vil oppfordre folk til å gjøre klart batteriene på dagen når det er lyst og man har god oversikt, sier vakthavende ved Osterøy brann-redning, Andreas Hagen Hella.

Han understreker at det er veldig viktig at fyrverkeriet står stødig før det skal skytes opp.

– Gjerne bruk noen steiner som støtter opp om fyrverkeriet, slik at de ikke velter og retter seg mot hus eller folk, sier Hella.

– Må bruke vernebriller

Han ber innbyggerne om å ta i bruk beskyttelsesbriller og tennstaver.

– Man må bruke vernebriller, hvis ikke er faren stor for øyeskader og det er vanskelig å gjøre noe med, sier brannmannen.

– Tennstaver er lurt å kjøpe med når man kjøper fyrverkeri, så man har en viss avstand fra hånden til lunten og får litt mer kontroll på avfyringen.

– Bruk sunt bondevett

– Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Det er alt for mange som har fått ødeleggelser på seg selv og andre på grunn av beruselse. Det tror jeg de som sitter igjen med skader angrer sterkt på.

Hella kommer med en siste oppfordring.

– Folk må bruke litt sunt bondevett, har det vært mye vind, bør man tenke om det er verdt risikoen, tenk på egen helse, og ikke minst de rundt deg.

Flest uhell i Hordaland

Fra fjorårets nyttårsfeiring ble det registrert totalt 43 personskader. Tallene, hentet inn av Tryg fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, viser at det skjedde flest ulykker i Hordaland og Østfold.

I løpet av de siste fem årene er det til sammen rapportert om 45 uhell med fyrverkeri i Hordaland.

– Selv om det er dystre tall opplever vi også en positiv utvikling i at antall skadde er mindre enn for kun få år siden. Flere og flere ser ut til å ta sikkerheten på alvor og bruker beskyttelsesbriller for å unngå å få fyrverkeri eller stjerneskudd på avveie i øynene, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.