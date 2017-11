Påkjørselen skjedde ifølge Sørsdal da hun sammen med sine to chihuahuaer gikk tur på Lone i Arna mandag kveld.

Da hun og hundene skulle krysse Hardangervegen etter å ha handlet i den ene butikken, skjedde det arnabuen beskriver som et mareritt.

– Jeg ventet til det ble grønn mann i overgangfeltet og så gikk den ene hunden litt foran. Da hørte jeg at noen trykket på gasspedalen og så at det kom en bil som kjørte henne rett ned. Hunden føk i panseret på bilen, havnet under bilen, forteller Sørsdal.

Store skader

Sørsdal forteller at hun ble helt knust da hun fikk se sin lille hund liggende på asfalten med store skader. Hun prøvde førstehjelp på «Bibbi», men livet sto ikke til å redde.

– Jeg skjønner ikke at det går an å stikke fra noe sånt. Alle tre gikk på grønt og vi hadde på oss refleksvester og det var refleks på halsbåndene, sier hun.

Onsdag var Sørsdal hos politiet i Åsane der hun avga forklaring og leverte en formell anmeldelse. Det bekrefter politioverbetjent Sølvi Vetaas, som er fungerende straffesaksansvarlig ved Bergen nord politistasjon, overfor Bygdanytt.

Etterlyser vitner

Politiet har foreløpig ikke fått tid til å behandle saken, men ifølge Sørsdal er det veldig få opplysninger om hendelsen. Hun håper derfor at eventuelle vitner melder seg til politiet.

Sørsdal sier at påkjørselen skjedde rundt klokken 19 mandag. Det eneste hun husker av bilen er at den var mørk.

En kvinne som kom ut fra butikken etterpå, kjørte Sørsdal og hundene til en dyreklinikk der ble fastslått at «Bibbi» var død.

Dersom du har opplysninger, kan politiet i Åsane kontaktes på 55 25 55 00.