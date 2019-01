Ferske tall fra Vinmonopolet viser at alkofrelste hordalendinger skyllet i seg nesten 8,2 millioner liter med drikkevarer fra Polet i 2018.

Det er en økning på 2,2 prosent fra året før.

Polet i Arna har en svak nedgang fra 2017, mens utsalgsstedet i Lonevåg økte med 6 prosent.

Anders Totland

Bobler er in

– I Arna er rødvin mest populært. Derfor er butikken tilpasset etterspørselen her. Vi opplevde en svak nedgang i 2018, men jeg håper at trenden vil snu i 2019.

Butikksjefen på Vinmonopolet på Øyrane torg, Jannicke Mikkelsen, opplyser at de i fjor solgte 239 375 liter med drikkevarer, mot litt over 240 000 liter året før.

– Hvorfor tror du butikken er en av få som opplever en nedgang?

– Det har nok flere årsaker, men konkurranse fra større pol i Åsane og sentrum er nok en del av årsaken. Utvalget er større, men jeg synes vi også har et godt utvalg her i Arna, tilføyer Mikkelsen.

Anders Totland

Nedgang i Arna

Tallene på rødvin skiller seg ut.

I Arna står rødvin for over halvparten av salget, men 2018 var et litt spesielt år. Nesten 6000 færre liter solgte butikken, og pressesjefen i Vinmonopolet mener han har svaret:

– Jeg tror nok at kundene foretrakk litt enklere, lysere dråper som musserende og hvitvin da Bergen hadde en så flott og varm sommer i 2018. Vi ser en stor økning i salg av bobler, hvitvin og andre lettere drikker i hele fylket, forteller Jens Nordahl.

– I Arna er nok konkurranse fra større pol en viktig faktor til den svake nedgangen, mens på Osterøy opplever vi en flott vekst. Her nærmer vi oss 55 000 solgte liter, noe som var de opprinnelige planene, sier Nordahl.

Polet i Lonevåg, er et kategori 2-pol - en av de minste kategoriene. Butikken har åpent kun fire dager i uken, og baserer mye av salget på hyttekunder.

Siv Berg Lutro

Hyttefolk og pendlere

– Hvordan er så den typiske Arna-kunden, Mikkelsen?

– Hehe. Det er vanskelig å si. Vi har absolutt alle typer kunder som kommer innom her. Polet er jo strategisk plassert slik at det er enkelt for hyttefolket og pendlerne å stikke innom.

– Men trenden er klar. Folk liker gjerne noe lyst og lett, og da går det i bobler, legger hun til.

Vinmonopolet

Bra beliggenhet

Fornøyd med dagens kjøp, støter vi på en vennetrio som er på vei til fjells.

– Vi er bare innom før vi skal til Kvamskogen på hyttetur, sier Sotra-stril Magnus Ulvesæter (23) til Bygdanytt.

Anders Totland

– Hvilke drikkevarer går det i hos dere?

– Mest øl, vil jeg jo si.

– Jeg setter nå pris på litt vin til maten, jeg da, skyter kompis Arne Hovdenak inn.

– Dette senteret er vi fryktelig sjeldent på, men beliggenheten er jo ganske bra. Det er vel det siste polet før fjellet, flirer Fredrik Torsvik og putter en flakse med hetvin i posen.