Byrådet foreslår å etablere et 40 meter langt og 2.5 meter bredt fortau langs Bankvegen vest for Ytre Arna barne- og ungdomsskole.

Formålet med planen er å sikre trygg skolevei for gående og syklende, skriver Bergen kommune på sin hjemmeside.

Ekspropriering

Etableringen krever derimot ekspropriering av 64,5 kvadratmeter av privat grunn. Byrådet skriver videre at de har forståelse for at det oppleves som byrdefullt å avstå areal som skjermer mot vegen og foreslår bestemmelser som viser hvordan reetablering av hageanlegg skal gjennomføres og ferdigstilles for boligtomten som må avstå areal.

Å etablere sammenhengende fortau nær Ytre Arna barne- og ungdomsskole er en oppfølging av kommunens egen handlingsplan for trafikksikkerhet 2014-2017.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre, og arbeidet starter allerede 31. januar.