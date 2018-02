Værmeldingen for Osterøy og Arna den neste uken er en godbit.

Frem til fredag i neste uke viser prognosene at det ikke skal komme noe som helst nedbør. Meteorologisk institutt fastslår at det ikke er snakk om en datafeil.

– Det er et høytrykk som hjelper oss litt. Det ligger nord i landet nå og beveger seg sørover, og preger været her. Det gjør at lavtrykket ikke kommer inn hit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.

Sol

Oppholdsværet skal også by på perioder med sol.

– For det meste ser det ganske bra ut, men temperaturen går nedover. Spesielt på nattestid kan det bli kaldt hvis man får klarvær, advarer hun.

Det er en liten fare for skyer og medfølgende snø natt til lørdag og i morgentimene, men Andersen tror egentlig at det holder seg unna.

Lite vind

For dem som har tenkt seg på skitur i helgen eller neste uke, så ser det ut til å bli gode forhold med lite vind.

– Det er meldt rolige vindforhold også i fjellet i helgen, sier hun.