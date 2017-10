Navnet er frigitt etter dødsulykke på E16

En omkom og fem ble lettere skadet i en frontkollisjon på E16 like ved Evanger i Voss kommune mandag ettermiddag.

Politiet opplyser at den omkomne bussjåføren er Vidar Fardal (62) fra Sogndal.

Det var like før klokken 15 at nødetatene ble varslet om den alvorlige ulykken der et vogntog og en buss hadde frontkollidert. Skadestedet ble beskrevet som kaotisk.

Bussjåføren omkom, mens fem personer ble lettere skadet. Tolv andre involverte beskrives som uskadet, opplyste politiet samme kveld.

Politiet på Voss har startet etterforskning og har gjort en rekke undersøkelser sammen med Statens vegvesen.

Et av kjøretøyene skal ha kommet over i motsatt kjørefelt i ulykken, skriver BA.

– Vi har dannet oss et bilde av hendelsesforløpet, men ønsker foreløpig ikke å gå ut med ytterligere informasjon nå, sier politiførstebetjent Per Gunnar Thrane ved Voss lensmannskontor til avisen.