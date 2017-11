Politiet snuste seg frem til storbeslag etter trafikkontroll

Nylig møtte en 46 år gammel mann i Bergen tingrett tiltalt for en rekke lovbrudd, blant annet to tilfeller av grov narkotikaovertredelse.

Hovedpunktet i tiltalen fra statsadvokaten var et kjøp av 3,3 kilo metamfetamin som ble gjort i Arna i slutten av mars i år.

46-åringen, som er bosatt et annet sted i Bergen, erkjente straffskyld i retten.

Stanset i kontroll

Det hele startet med at mannen ble stanset i en trafikkontroll på Fjøsangerveien i Bergen i april. Tjenestemannen fikk mistanke om ruskjøring og tenkte at det kunne være narkotika i bilen.

I bilen fant politiet 60–70 gram metamfetamin i et etui. Da politiet spurte om han hadde narkotika hjemme, fortalte 46-åringen at han hadde to kilo metamfetamin i kjøleskapet, ifølge dommen.

Da leiligheten ble ransaket ble det funnet cirka 2,8 kilo metamfetamin i frysedelen i kjøleskapet og en del gram andre steder i boligen.

Videre ble det funnet 67.950 kroner i kontanter, samt et såkalt narkotikaregnskap.

Solgte et halvt kilo

I retten forklarte mannen at narkotikakjøpet forløp seg slik tiltalen beskriver.

Han erkjente å ha solgt cirka 500 gram av de 3,3 kiloene med metamfetamin som ble kjøpt i Arna.

46-åringen ble dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, der 148 dager som han allerede har sittet i varetekt trekkes fra. I tillegg beslaglegges pengene som politiet fant i leiligheten.

Den omfattende tiltalen inkluderte også fire punkter om ruspåvirket kjøring uten gyldig førerkort. Han ble fradømt førerretten i fire år.