15-åring tatt bak rattet

Natt til laurdag stoppa politiet ein bil i Ytre Arna. Dei hadde fått tips om at bilen køyrde svært fort. Bak rattet fann politiet ein 15 år gamal gut. Med seg i bilen hadde han to kameratar på om lag same alder.

- Alle tre ungdommane blei køyrt heim til foreldra. Det vil bli oppfølgingssamtale med politi og barnevern i etterkant, seier operasjonsleiar Hans-Eirik Thue til Bygdanytt.

Thue fortel at den 15 år gamle guten hadde tjuvlånt bilen til bestemora.

Guten skal også ha drive villmannskøyring rundt Øyrane Torg før han blei tatt.

Bilen blei stoppa kl. 04.37.