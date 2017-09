Klokka 15.08 meldte brannvesenet om ein bilbrann på Hardangervegen i Arna.

Bilen som skal ha brunne står mellom rundkøyringa mot Arnanipatunellen og Asko.

Vaktkommandør Arne Corneliussen ved 110-sentralen i Bergen opplyser til Bygdanytt kl. 15.17 at brannvesenet er kome fram til bilen, men at det korkje er røyk eller folk ved bilen som skal ha brunne.

– Me har ikkje fått snakka med nokon, så me veit ikkje meir om kva som har hendt akkurat no, seier Corneliussen.

Ungdomar sprang frå staden

Vitne skal ha sett ungdommar springa frå bilen, og politiet no prøver å få tak i desse.

– Bilen, som er uregistrert, står med lysa på, men det er ingen personar der, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund til NRK.

Bygdanytt sin journalist på staden observerte politpatruljer i området rundt Asko.

Klokka 15.45 skal trafikken flyta fint på Hardangervegen.

Bygdanytt kjem tilbake med meir.