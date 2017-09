Tysdag klokka 15.08 meldte brannvesenet om ein bilbrann på Hardangervegen mellom rundkøyringa til Arnanipatunellen og Asko.

Vaktkommandør Arne Corneliussen ved 110-sentralen i Bergen opplyste til Bygdanytt kl. 15.17 at brannvesenet er kome fram til bilen, men at det korkje var røyk eller folk ved bilen.

– Me har ikkje fått snakka med nokon, så me veit ikkje meir om kva som har hendt akkurat no, seier Corneliussen.

Ungdomar sprang frå staden

Vitne skal ha sett tre ungdommar springa frå bilen, og politiet no prøver å få tak i desse. Det stadfester operasjonsleiar Lars Geitle til Bygdanytt.

– Me har prøvd å få tak i desse tre, men utan hell.

Eigaren av bilen har politiet derimot kontroll på.

– Bilen hadde avskiltingsbegjæring, så me har tatt med oss bilskilta, seier Geitle og legg til at politiet er usikre på kva som faktisk har skjedd.

Søker utover kvelden

Så vidt politiet kjenner til skal det ikkje har vore brann i bilen, men tekniske problem som gjorde at bilen stoppa der den gjorde.

– Noko mystisk?

– Ja, me blir jo alltid mistenksame når nokon legg på sprang slik. Då har ein gjerne ikkje reint mjøl i posen. Men me veit altså ikkje kva som kan ha skjedd, seier Geitle.

Politiet kjem til å halda fram med å søka etter ungdommane ei tid utover kvelden.