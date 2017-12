En mann i 20-årene er tiltalt for 49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år og for besittelse av 51 overgrepsbilder.

Han er tiltalt for å ha lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera, mens han satt på en adresse i Arna.

Mannen skal også ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter, ifølge tiltalen som Statsadvokatene i Hordaland har tatt ut.

Opprulling på Østlandet

Politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt sier til Bygdanytt at hun ikke er kjent med at Vest politidistrikt tidligere har ført en sak med så mange fornærmede i retten før.

Saken ble først kjent for politiet da en mor på Østlandet tok kontakt etter å ha oppdaget at barnet hennes hadde chattet med en ukjent person på nettet.

– En gjennomgang av chatteloggen viste at barnet var utsatt for seksuelt krenkende atferd, sier Krohn.

Mannen ble mistenkt og Vest politidistrikt overtok etterforskningen, som skulle vise seg å bli omfattende.

Tidkrevende arbeid

– Politiet aksjonerte mot mannen og beslagla datautstyr. Gjennomgangen av databeslaget viste at mannen hadde vært i kontakt med svært mange mindreårige barn, som politiet har forsøkt å identifisere og avhøre, sier Krohn.

Vest politidistrikt har fått bistand fra flere andre politidistrikt for å gjennomføre tilrettelagt avhør av barna i saken.

– Omfanget av saken har gjort dette arbeidet svært tidkrevende, sier hun.

Av hensyn til de fornærmede ønsker ikke Krohn å gå inn i de straffbare forholdene utover det som fremkommer av tiltalen.

– Vil gjøre opp for seg

Mannen erkjenner straffskyld på de fleste punktene i tiltalen, opplyser forsvarer Jakob Bentsen.

Han ønsker ikke å utdype hvilke forhold klienten tilstår, men tilføyer:

– Han er interessert i å gjøre opp for seg, sier Bentsen.

I januar og februar neste år er det satt av tolv dager til hovedforhandlinger i Bergen tingrett.