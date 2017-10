Etter en unormal varm og tørr september, går vi nå over i en svært våt periode, skal en tro meteorologisk institutt.

– Ja, Bergen i september var varmere enn normalt. Og dere hadde mindre nedbør enn normalt. Og faktisk var det ti dager med makstemperatur over 20 grader i løpet av september. Det var en unormal måned, sier vakthavende meteorolog Rafael Escabar Løvdahl i Meteorologisk institutt.

PS: Øverst i saken kan du se hvordan været har vært i september.

Frem med støvlene

– Etter en så god september får vi nå virkelig kjenne på høsten?

– Ja, det gjør dere, konstaterer meteorologen som sitter på Østlandet.

For nå skal det virkelig bøtte ned. Såpass mye nedbør er det ventet at Meteorologisk institutt har sendt ut et OBS-varsel for Hordaland og Rogaland.

– Det er ganske mye nedbør i vente. Mellom 50 mm til lokalt 80 mm for de neste 24 timene, sier Løvdahl mandag kveld.

Han vil likevel beskrive det som en overkommelig mengde nedbør for bergensere.

– Men det blir jo mye regn. Det kan bli lokale oversvømmelser om det er tette avløp, overvann og så bør bilister være oppmerksom på vannplaning.

Meteorologisk institutt

Vindfulle dager

Som om ikke mye nedbør var nok, er det også ventet en del vind fra vest de neste dagene. Tirsdag er det ventet til dels sterk kuling på kysten.

– Trampoliner er jo lite glad i alt som går over liten kuling. Har en ikke ryddet etter sommeren, så er det kanskje greit å få gjort nå, sier Løvdahl og påpeker at det titt og ofte er trampoliner som blir blåst av gårde.

Ifølge meteorologen blir det grisevær både mandag, tirsdag og onsdag. Så blir det gradvis bedre.

– Blir det fint vær til torsdag, da?

– Tja. Det blir nok lettere. Men det er vanskelig å si med vindretningen, svarer han.

Løvdahl beskriver været denne perioden som typisk høstvær.

– Ja, det er vanlige våte høstdager dere har i vente på Vestlandet, avslutter han.