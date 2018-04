Søndag ettermiddag og kveld var det kilometerlange køer på E16, og ved 18-tiden søndag var det saktegående kø helt fra Vaksdal til Indre Arna.

Også mandag er det ventet lange køer på europaveien.

– Av erfaring vet vi at 1. og 2. påskedag skaper stor trafikk, sier trafikkoperatør Ove Amundsen i Vegtrafikksentralen.

Han håper imidlertid at det fine påskeværet kan bidra til mindre kø på E16 i påskens siste dag.

– Med det fine været regner vi med at trafikken fordeler seg jevnt, sier han.

Trafikkuhell på E16

Mandag i 14.30-tiden var to biler involvert i et trafikkuhell på E16, like ved Osterøybrua. Det skapte ekstra kø.

– Det har vært en påkjørsel bakfra, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Politiet melder om store materielle skader på de involverte bilene.

– Det er ikke meldt om personskade så langt, forteller hun.

Alle nødetatene rykket ut da de ble varslet om trafikkulykken.

– Hvordan går det med trafikken?

– Trafikken glir forbi i avkjøringsfeltet til Osterøybrua, men det skaper jo litt trafikale problemer. Det danner seg fort kø, sier Knappen.

– Vær tålmodig!

Trafikkoperatør Ove Amundsen regner med at køen kommer til å ta seg opp utover mandagen. Når det skjer har han gode råd på lur til bilistene som kjører på E16.

– Hold køen og vær tålmodig. Du kommer hjem til slutt, avslutter han.