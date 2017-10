Søndag ettermiddag rykket alle nødetater ut til en trafikkulykke ved det gamle BKK-bygget i Lonevåg. En bil hadde krasjet i en steinmur.

– Bilen er helt smadret, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Satt fastklemt

Ifølge den første meldingen til politiet var den mannlige føreren bevisstløs og satt fastklemt i bilen.

Lokalt brannvesen kom raskt til stedet og fikk frigjort ham. Da var mannen i 20-årene ved bevissthet, opplyser politiet.

Føreren ble kjapt flyttet over i en ambulanse som kjørte for å møte luftambulansen et annet sted på Osterøy.

– Det er for tidlig å si noe om skadeomfanget, men vi tar utgangspunkt i at det er snakk om en alvorlig skade, sier politiets innsatsleder, John-Endre Skeie, til Bygdanytt på stedet.

Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssykehus for videre undersøkelser. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Mistanke om høy fart

Bilen har tilsynelatende kommet ned bakken i stor fart og truffet steinmuren to ganger, før den stanset til slutt stanset, ifølge politiet.

– Vi mistenker kjøring i høy fart. Det skal gjøres undersøkelser på stedet for å finne ut mer om omstendighetene, sier innsatslederen.