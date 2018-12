Gro Sellevold og samboeren la ut en melding på Facebook torsdag ettermiddag hvor de etterlyste Amazonpapegøyen T’kilah.

Over et døgn etterpå har de fremdeles ikke funnet samboerparets kjeledegge.

– Han er fremdeles på frifot. Eller, han dukket opp igjen fredag, for så å stikke av igjen, opplyser Sellevold til Bygdanytt.

– Det er kaldt i Londalen i dag. Tror dere han greier seg i kulden?

– Ja, jeg har lest et sted at Amazonpapeøyer har overlevd hele tre vintre ute på Østlandet, sier hun som også opplyser at paret ikke har hatt T’kilah så veldig lenge.

I Facebook-bildet under finner du telefonnumre til samboerparet om du har opplysninger i saken.

– Han er derfor ikke helt tam enda, men han reagerer litt på navnet sitt og pipeleker.

Amazonpapegøyene er sosiale individer som lever i flokker. Artene praktiserer monogami og livnærer seg i hovedsak av frø, bær, frukt og nøtter. De opptrer i Mellom- og Sør-Amerika og i Karibia. (Kilde Wikipedia.)

Og også i Londalen i Arna.